Энергетик назвал заморозку активов ЦБ РФ «дефолтом со стороны Запада»

Заморозка зарубежных активов Центробанка России (ЦБ РФ) — «это дефолт со стороны Запада по отношению к России», заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Спикер добавил, что в данной ситуации «уже контрагенты не совершают расчёты, не отдавая РФ её же деньги, что означает отказ платить».

По сути дела, это дефолт со стороны Запада по отношению к России. В этих условиях, когда РФ что-то недоплачивает, то дефолт нужно воспринимать иначе, чем раньше. Дефолт — это отказ платить по обязательствам — это важно в обычной экономической жизни, а когда у вас блочат ресурсы ЦБ РФ, то разговор совершенно иной. Что такое дефолт? Это значит, что в страну перестанут приходить инвестиции, но они и так не приходят. РФ предложила платить в рублях, а Запад откажется, объявит нам дефолт и дальше что? Что касается Силуанова, то отдельный вопрос в том, как российские деньги оказались заморожены на западе? — рассказал Митрахович.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны намерены организовать искусственный дефолт РФ. Так министр прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ и правительства РФ.

До этого Силуанов рассказал о блокировке $300 млрд из госрезервов РФ в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ. Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ РФ к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.

Министр также отмечал, что РФ не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны.

Перед этим в Банке РФ сообщили, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. Регулятор заявил, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на дату выплаты. Ограничений на использование направленных кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.