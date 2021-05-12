Эксперты назвали города с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

https://static.news.ru/photo/c63d7fbc-b3ab-11eb-8590-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самые большие зарплаты в мае предлагают своим сотрудникам работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В основном это вакансии для программистов и разработчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.ru.

В Москве в топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий к ИT-сфере относятся три (с зарплатами от 300 до 415 тысяч рублей в месяц), а в Петербурге все пять (от 160 до 230 тысяч рублей). В центрах регионов России работодатели из сферы ИT также активно ищут сотрудников, предлагая тем зарплаты от 60 тысяч рублей (программист в Омске) до 200 тысяч рублей (Python разработчик в Екатеринбурге), — говорится в исследовании.

Высокие зарплаты в ИT эксперты объясняют желанием работодателей удержать этих специалистов. В то время как в других отраслях персонал боится менять работу, разработчики и дизайнеры с лёгкостью переходят в интересные им проекты, в том числе иностранные.

Пандемия привела к повышению спроса на руководителей и специалистов из сферы продаж. Например, в Волгограде директору магазина готовы платить 70 тысяч рублей в месяц, а торговому представителю в Самаре — 100 тысяч.

В двух городах списки наиболее высокооплачиваемых возглавляют вакансии для медиков. Так, в Воронеже врачу скорой помощи предлагают 150 тысяч рублей в месяц, а стоматологу-хирургу-имплантологу в Нижнем Новгороде — 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в США в марте выросло до рекордного уровня — 8,12 млн. Эксперты связывают это с ростом спроса на рабочую силу, который происходит на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и восстановления экономики. Число вакансий превысило число нанятых более чем на 2 млн человек, что является самым большим разрывом в истории и свидетельствует о проблемах с наймом.

Многие работодатели отмечают, что не могут заполнить вакансии из-за того, что государство платит слишком щедрые пособия по безработице, а соискатели всё чаще отказываются от работы из опасений заразиться коронавирусом и ссылаются на необходимость ухода за детьми.