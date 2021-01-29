Эксперт рассказала, куда можно вложить 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/2b8dc9d8-6354-11eb-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый советник Анна Харченко считает, что 100 тысяч рублей вполне достаточно, чтобы создать инвестиционный портфель. Он позволит активно работать на фондовом рынке.

Инвестиции будут зависеть от ряда факторов: срока вложения, желаемой доходности, склонности к риску, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль, — добавила Харченко.

По её мнению, если человека интересуют короткий срок инвестирования и у него низкая склонность к риску, то следует предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. Их всегда можно продать, и при этом не потерять проценты.

Риск добавляется, когда ставится задача значительно увеличить доходность от инвестиций. Её сулят корпоративные облигации и акции российских компаний. Харченко советует не тратить всю сумму на одного эмитента. Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе. Также щедрыми на дивиденды являются российские компании, подчеркнула эксперт.

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