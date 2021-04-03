Экономист рассказал, сколько денег может приносить пассивный доход

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Самый интересный способ получения пассивного дохода — покупка акций и облигаций на фондовом рынке, но есть и более прибыльные варианты, заявил NEWS.ru основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

По словам эксперта, покупая облигации федерального займа (ОФЗ), можно получить доходность 5-6% годовых, а если облигации крупнейших российских компаний, то 6-8% годовых. Облигации — это инструмент инвестирования с низкими рисками и низкой доходностью.

Если рассматривать более высокодоходные инструменты, то это вложение в акции крупнейших российских компаний. Инвестируя в них можно иметь стабильный доход, получая дивиденды, — отметил Сидоров.

Разброс дивидендной доходности у российских компаний достаточно большой — от 0 до 17% годовых (основываясь на прогнозах по выплатам на 2021 год), но есть много крупных и стабильных компаний, которые выплачивают дивиденды от 6 до 12% в рублях. Это неплохой пассивный доход, подчеркнул эксперт.

Интересным вложением Сидоров назвал вложения в различные биржевые фонды (сформированные пакеты из большого количества различных акций) с ориентировочной доходностью 10-20% годовых.

Дивиденды они не выплачивают, но Вы можете в любой момент их покупать и продавать, также как и акции компаний и разница между покупкой и продажей и будет Вашим доходом, — рассказал эксперт.

Однако риск вложения в биржевые фонды выше, чем в облигации.

Достаточно спорный, но в долгосрочной перспективе действенный способ получения пассивного дохода, по мнению эксперта, это покупка наличной валюты. В 2020 году можно было получить от 20% до 35% прибыли, просто приобретая на рубли доллары, евро, швейцарский франк, японскую иену. Вместе с тем эксперт посоветовал покупать не саму валюту, а инвестиционные инструменты, привязанные к ней. В этом случае можно рассчитывать на доход не только от роста стоимости курса, но и получать доход за счёт работы инвестиционных инструментов. Например, это могут быть еврооблигации (облигации, номинированные в долларах) или биржевые фонды на еврооблигации.

Вложения в золотые и серебряные монеты принесли в прошлом году от 25% до 35% (в зависимости от вида монет, их изначальной стоимости, объема выпуска). При росте стоимости драгоценных металлов в долгосрочном периоде это может быть эффективным вложением средств, резюмировал эксперт.