Эксперт рассказал, как платить меньше налогов физлицу

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С помощью налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить, причём многие люди имеют право сразу на несколько вычетов. О них NEWS.ru рассказал финансовый советник Владимир Верещак.

Это касается прежде все тех россиян, которые решили сформировать собственный пенсионный капитал и составили личный финансовый план, который, в числе прочего, подразумевает инвестиции в ценные бумаги.

Эксперт посоветовал обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые в отличие от обычных брокерских счетов позволяют получать налоговые льготы. А именно возвращать уплаченный ранее НДФЛ по ставке 13% в пределах 52 тысяч рублей в год (ИИС типа А) либо не платить НДФЛ, которым облагаются полученные от инвестиций доходы (кроме дивидендов).

По словам эксперта, в дополнение к ИИС можно воспользоваться льготой за долгосрочное владение ценными бумагами. Она распространяется на все ценные бумаги, приобретаемые на Московской и Санкт-Петербургской биржах, равно как и на паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ).

Если бумага была приобретена в 2014 году или позже и находится в собственности более трёх лет, после её продажи за каждый год из полученной прибыли для целей налогообложения инвестор может вычесть по 3 млн рублей, рассказал Верещак.

Помните про социальные и другие налоговые вычеты, доступные не только инвесторам. Если вы оплачивали лечение, обучение (за себя или близких родственников), приобретали жильё (в том числе в ипотеку) и у вас есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, Вы также можете получить налоговый вычет, — подчеркнул финансовый советник.

По словам эксперта, различные типы налоговых вычетов в ряде случаев можно совмещать и перераспределять между супругами. Подавать декларацию для получения вычета можно в течение трёх лет с момента возникновения основания, добавил он.