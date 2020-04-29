Эксперт по финансовой грамотности рассказала, как говорить с коллекторами

https://static.news.ru/photo/45d18384-89c5-11ea-9adb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ позвонившего коллектора представиться — повод прекратить разговор, объяснила эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова.

При любом взаимодействии коллектор обязан назвать не только имя и фамилию, но и рассказать, какое агентство он представляет. В случае если разговор всё же состоялся, эксперт не рекомендует раскрывать лишнюю информацию о себе. В частности, не стоит распространяться о своей работе, зарплате, иных доходах, рассказывать о своих родственниках. А телефонный разговор лучше записать и сохранить, передаёт РИА Новости.

Запись пригодится на случай, если коллектор преступит черту закона во время общения. При возникновении такой ситуации следует заявить в полицию и подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов.

Также эксперт напомнила, что должник может отказаться от общения с коллекторами, отправив кредитору заявление об этом заказным письмом с пометкой об уведомлении о вручении. Это возможно спустя четыре месяца и более после возникновения даты просрочки по финансовым обязательствам должника.

Как писал NEWS.ru ранее, российские коллекторские агентства организовали работу по списанию просроченной задолженности заёмщиков после принятия закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку предприятий и индивидуальных заёмщиков в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)