Эксперт по финансовой грамотности рассказала, как говорить с коллекторами

Отказ позвонившего коллектора представиться — повод прекратить разговор, объяснила эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова.
При любом взаимодействии коллектор обязан назвать не только имя и фамилию, но и рассказать, какое агентство он представляет. В случае если разговор всё же состоялся, эксперт не рекомендует раскрывать лишнюю информацию о себе. В частности, не стоит распространяться о своей работе, зарплате, иных доходах, рассказывать о своих родственниках. А телефонный разговор лучше записать и сохранить,
Запись пригодится на случай, если коллектор преступит черту закона во время общения. При возникновении такой ситуации следует заявить в полицию и подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов.
Также эксперт напомнила, что должник может отказаться от общения с коллекторами, отправив кредитору заявление об этом заказным письмом с пометкой об уведомлении о вручении. Это возможно спустя четыре месяца и более после возникновения даты просрочки по финансовым обязательствам должника.
Как писал NEWS.ru ранее, российские коллекторские агентства организовали работу по списанию просроченной задолженности заёмщиков после принятия закона о кредитных каникулах, направленного на поддержку предприятий и индивидуальных заёмщиков в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
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