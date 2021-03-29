Эксперт объяснила, каким банкам не следует доверять сбережения

https://static.news.ru/photo/bf91bb8a-911c-11eb-a761-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ненадёжный банк может «выдать» более высокая, чем у конкурентов ставка по депозитам. Таким образом кредитная организация активно привлекает финансы населения, заявила NEWS.ru старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По словам эксперта, яркая реклама, навязчивый менеджмент, излишне привлекательные условия по вкладу, скорее, должны насторожить.

Прежде чем принести свои деньги, нужно проанализировать, всё ли в порядке с банковской структурой. Для тех, кто готов потратить время на изучение репутации банка, пригодится сайт ЦБ, — рассказала эксперт.

При выборе кредитной организации следует обратить внимание на новостной поток. Чем меньше бренд банка связан с какими-либо глобальными претензиями — от регулятора или крупных клиентов — тем лучше, отметила Бодрова.

Неисполнение претензий или предписаний Центробанка, приостановка лицензии, сокращение филиальной сети в сжатые сроки — всё это должно заставить задуматься потенциального клиента банка, резюмировала аналитик.