Экс-министр экономики России предсказал девальвацию рубля

https://static.news.ru/photo/188e961a-8b08-11eb-bed7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давление западных стран может обрушить российскую экономику. Об этом NEWS.ru рассказал первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев.

По его словам, девальвация российской национальной валюты возможна при введении более жёстких санкций со стороны США и стран ЕС.

Всё это в значительной степени будет зависеть о того, какой режим новых санкций введёт американская администрация, и последуют ли её примеру страны ЕС. Если это будут достаточно жёсткие санкции по типу полного запрета покупки российского госдолга и отключение SWIFT, то это, конечно, приведёт к серьёзному обвалу фондового рынка и к девальвации рубля. Андрей Нечаев первый в новейшей истории России министр экономики первый в новейшей истории России министр экономики

Текущие же санкции западных стран, по мнению эксперта, в незначительной степени влияют на российскую экономику.

Если санкции, как и раньше, будут носить скорее символический характер, то это слабо повлияет на рубль. Ситуация на рынке нефти сейчас достаточно комфортная для России. Спрос на наше традиционное сырьё восстанавливается — это фактор укрепления рубля, — отметил экс-министр экономики.

Ранее Нечаев в беседе с NEWS.ru рассказал, почему российское правительство не оказывает финансовую поддержку гражданам в виде антикризисных выплат, как это делают в США. По словам первого министра экономики, в бюджете есть средства на помощь россиянам, однако эти деньги уходят на финансирование силовых структур — «это вопрос приоритетов».