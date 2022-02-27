Экономист рассказал о «фактическом уничтожении российской экономики»

Россия с 28 февраля начинает переживать один из самых тяжелейших периодов в истории, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Эксперт отметил, что текущая неделя «фактически знаменует собой практически полное уничтожение экономики РФ» на фоне «беспрецедентных санкций» из-за спецоперации РФ на Украине. Спикер добавил, что в РФ может повториться кризис 1991 года с «чудовищным всплеском инфляции, исчезновением товаров с полок». Таким образом Кульбака прокомментировал повышение ЦБ РФ ключевой ставки до 20%.
Сегодня начинается одна из самых тяжелейших недель в жизни нашей страны. Эта неделя фактически знаменует собой уничтожение российской экономики, практически полное. Это означает, что ЦБ будет изо всех сил спасать ситуацию, эта мера, безусловно, вынужденная, едва ли у ЦБ есть другие варианты. Я подозреваю, что это только начало. В перспективе это будет и серьёзное падение курса рубля, и серьёзный, чудовищный всплеск инфляции, исчезновение товаров с полок, полноценный кризис на уровне 91-го. Точнее я пока сказать не могу, потому что уровень санкций беспрецедентный, аналогов этому нет, — рассказал Кульбака.
Экономист подчеркнул, что глубину кризиса предсказать нельзя, но ЦБ «делает совершенно правильно всё, что может сделать». Кульбака подытожил, что выход из ситуации окажется «крайне долгим, болезненным и чудовищным», и помощи со стороны других стран ждать не стоит, так как Россию теперь считают страной-агрессором.