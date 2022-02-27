Экономист рассказал о «фактическом уничтожении российской экономики»

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Чешский Сбербанк столкнулся с неожиданно большим оттоком средств клиентов, а из-за предписания российского Центробанка он не сможет осуществить поставку ликвидности. При этом Национальный банк Чехии в финансовой поддержке дочерней компании Сбербанка отказал, из-за чего в банке решили не открывать отделения в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую организацию.

Агентство отмечает, что филиалы банка в Чехии закрыли 25 февраля из-за соображений безопасности: в местных городах фиксировались случаи нападения на сотрудников банка и попытка устроить погром в отделении. Банк также...