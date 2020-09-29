Экономист объяснил, почему в ближайшее время не стоит покупать валюту

https://static.news.ru/photo/7f8259c2-027a-11eb-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский считает, что в ближайшее время не имеет смысла покупать валюту, поскольку при обмене люди потеряют деньги на комиссии.

Поезд уже ушёл для обычных физлиц. Сейчас уже нет смысла что-то докупать, потому что в обменниках, где будут менять большинство денег наши граждане, они просто на комиссии больше потеряют, — рассказал специалист в беседе с «Москвой 24».

По его словам, нынешний валютный рост характерен для конечной фазы роста курса, а затем произойдёт откат назад. После этого совсем не обязательно, что рынок будет вновь расти. Эксперт подчеркнул, что стоит ожидать более благоприятных условий для покупки валюты.

Специалист отметил, что если с покупкой валюты имеет смысл подождать, то продажей долларов и евро можно заняться уже сейчас. При этом не стоит менять всю валюту.

После такого вертикального движения я бы часть прибыли зафиксировал, то есть перевёл часть имеющейся валюты в рубли с целью в последующем её откупить обратно по более низкому курсу, — отметил эксперт.

NEWS.ru писал, что Банк России повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля. Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российская валюта рано или поздно восстановит свои позиции, несмотря на нынешнюю волатильность курса.