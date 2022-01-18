Экономист не исключил стоимость нефти выше $90 за баррель

Стоимость нефти на мировом рынке может превысить отметку в $90 за баррель, рассказал NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Таким образом он прокомментировал новости о том, что цена углеводорода достигла $88 за «бочку» впервые с октября 2014-го.

Спикер отметил, что «настроения» в отрасли могут меняться очень быстро, в основном на фоне данных о распространении омикрон-штамма COVID-19 и публикации в западных СМИ про якобы планируемое «вторжение» РФ на Украину.

На рынок нефти влияют много факторов, они меняются очень быстро. Например, если в Англии сократили омикроновский карантин на пять дней, значит есть ощущение, что штамм не остановит экономический рост, что пандемия заканчивается, а если выяснится, что будут локдауны, то стоимость нефти снова будет падать. Второй фактор — напряжённые отношения между РФ и Западом. Западные газеты каждый день пишут, что РФ планирует «вторжение» на Украину, и что в этих условиях введут санкции, ограничат поставки российской нефти на мировой рынок и вообще энергоресурсов и товаров из РФ, что может привести к подорожанию нефти. Я ни в какое вторжение России не верю, — подчеркнул Митрахович.

Собеседник добавил, что напряжённые отношения РФ и Запада используют и биржевые спекулянты, чтобы «погнать» стоимость нефти вверх, при этом как таковых санкций или «вторжения» не требуется — достаточно публикаций в СМИ.

Цена нефти марки Brent впервые превысила $88 за баррель. Это произошло впервые за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, когда нефть перестанет быть основным источником доходов. По его словам,это может произойти уже в обозримом будущем, примерно через 20 лет. В этой связи, уже сейчас бюджетную систему РФ надо готовить к энергопереходу.

В свою очередь, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что перевод российской экономики на более экологичные источники энергии обойдётся РФ примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Вместе с тем глобальный энергопереход уже начался и ожидать отказа от него не следует.