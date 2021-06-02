Россияне назвали минимальную сумму сбережений на чёрный день

https://static.news.ru/photo/7736454a-c380-11eb-8114-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 35% опрошенных россиян признались, что имеют финансовую подушку безопасности, все остальные (65%) заявили, что сбережений у них нет никаких. Такие данные приводит на своём сайте холдинг «Ромир», ссылаясь на собственное исследование.

Меньше всего заботятся о наличии финансовой подушки люди в возрасте от 18 до 24 лет — таковых оказалось 13%. Больше остальных — люди в возрасте от 60 лет (40%), — говорится в исследовании.

На вопрос, какую минимальную сумму можно считать финансовой подушкой, а не просто заначкой, 31% респондентов назвали — свыше 200 тысяч рублей, 21% — от 100 до 200 тысяч рублей, 20% — от 60 до 100 тысяч рублей, 14% — от 40 до 60 тысяч рублей. Каждый десятый признался, что ему хватило бы на чёрный день от 20 до 40 тысяч рублей, а 4% россиян устроила бы сумма до 20 тысяч рублей.

В опросе участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах РФ.

Каждый гражданин должен иметь свой собственный финансовый резервный фонд, который в случае потери работы, болезни или незапланированных расходов может обеспечить существование на несколько месяцев. Хранить эти сбережения лучше всего на депозите или в облигациях федерального займа (ОФЗ). Такой совет россиянам дали сотрудники Центробанка.

Инвестирование специалисты ЦБ не считают хорошим способом сбережения, так как всегда присутствует риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке.