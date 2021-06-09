Банкиры раскритиковали усиление контроля за переводами из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/31ef3044-c8eb-11eb-9e9d-96000091f725_660.jpg Фото: Perry Mastrovito/imageBROKER.com/Global look Press

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР) раскритиковали законопроект о противодействии нежелательным организациям в РФ. Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискарёву, передаёт РБК. Принятие этого закона в окончательном чтении запланировано на 9 июня.

Банки прогнозируют рост затрат на контроль в десятки, а некоторые в сотни раз. Срок вступления поправок в силу — 1 октября этого года — нереалистичен, — считает замруководителя НСФР Александр Наумов.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка.

В письме подчёркивается, что участники рынка «концептуально не поддерживают» поправок, которые касаются основного антиотмывочного закона (115-ФЗ), и предписывают банкам вести «обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран».

Депутаты Госдумы намерены принять законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы НКО и любые перечисления из-за рубежа гражданам и юрлицам РФ вне зависимости от их суммы.

Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.