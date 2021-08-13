Банки в РФ столкнулись с дефицитом наличности

Российские банки испытывают сложности с обеспечением регионов монетами и ожидают дальнейшего дефицита наличности. Таковы результаты исследования Ассоциации банков России (АБР), сообщают «Известия».

Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков. <...> Кроме того, 78% опрошенных считают, что дальнейшее закрытие РКЦ приведёт к ещё большим проблемам обеспечения наличными регионов, — отмечается в исследовании.

Аналитики называют причиной возникших трудностей процесс планового закрытия РКЦ, которые и хранили наличные деньги. Из-за этого региональные банки испытывают сложности с доставкой наличности.

В Центробанке отметили, что подобных проблем не фиксировалось, а жалоб на нехватку наличных от банков не поступало.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще забирать деньги из банков и хранить наличность дома. В апреле эта тенденция приблизилась к пиковым значениям прошлого года. Объём наличных в обращении вырос на 366,9 млрд рублей. Это самое большое значение с предновогоднего периода, когда россияне традиционно обналичивают деньги, готовясь к празднику. С 1 декабря 2020-го по 1 января 2021-го россияне обналичили 506,3 млрд рублей.