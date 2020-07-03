Банки не планируют повышать ставки по валютным вкладам

https://static.news.ru/photo/47012098-bdc3-11ea-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцам депозитов в иностранной валюте не стоит в ближайшее время ожидать роста дохода по ним. Банки не планируют повышать ставки по таким вкладам.

На сегодняшний день в Сбербанке можно открыть депозит в американской валюте по ставкам от 0,01% до 0,55% годовых в базовой линейке. Для обладателей пакета услуг «Сбербанк Премьер» максимальная ставка составляет 0,7% годовых.

В ВТБ предлагаются срочные долларовые вклады со ставкой до 0,5% годовых, в «Дом.РФ» — до 0,3%. Клиенты МКБ могут открыть валютный депозит по ставке до 0,65%, в «Русском стандарте» — до 0,75%, а в «Уралсибе» диапазон ставок составляет от 0,1% до 1,7% годовых.

В большинстве перечисленных банков в краткосрочной перспективе повышать ставки не планируют. В «Русском стандарте» и «Уралсибе» допустили возможность их изменения в зависимости от конъюнктуры рынка.

По мнению экспертов, при отсутствии макроэкономических шоков низкие ставки по валютным вкладам могут сохраниться на срок от полугода до двух лет. При этом они отметили, что возможна «понижательная тенденция», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в марте был зафиксирован отток денег населения из банков. За 10 дней произошло снижение вкладов в пределах 2%. Это было связано с сообщением о введении налога в 13% при получении гражданами процентного дохода со вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета. В Минфине пояснили, что взиматься они будут с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м.