Аналитики оценили шансы на осеннее укрепление рубля

https://static.news.ru/photo/1e08ae5e-c71e-11ea-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Альфа-банка спрогнозировали укрепление рубля в третьем квартале 2020 года, потенциально до 65 руб. за доллар. В качестве аргументов они, в частности, назвали не столь резкое сокращение импорта по итогам второго квартала, как ожидалось из-за пандемии, сокращение дивидендных выплат и рост заимствований Минфина.

Однако с такими выводами согласны не все эксперты. Большинство ожидает сохранение курса российской валюты на уровне 71 руб. за доллар, хотя допускается и изменение курса до 75 руб. за доллар, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что основными причинами ослабления рубля эксперты называют ускоренное восстановление экономической активности, а также открытие границ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президентские выборы в США и торговые войны Соединённых Штатов с Китаем могут негативно сказаться на экономике России, считают эксперты. Ужесточение торговых ограничений по отношению к Китаю приведёт к сокращению мирового спроса на сырьё. Предвыборные дискуссии могут подтолкнуть США к этому шагу, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.