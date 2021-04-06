Аналитик заявил о благоприятном времени для скупки золота

https://static.news.ru/photo/b09c6e46-9729-11eb-ab6f-96000091f725_660.jpg Фото: Bundesbank/dpa/Global Look Press

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что в настоящее время золото продолжает дешеветь и не видно, что оно может восстановиться в цене. По его словам, сейчас самый хороший период, чтобы прикупить этот драгметалл в свой портфель.

Стоимость унции на 15% ниже пиков лета 2020 года, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Золото сейчас дёшево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680, но ей это так и не удалось, в итоге было найдено равновесие на уровнях прошлогоднего мая-июня, — пояснил Емельянов.

Он считает, что ситуация позволяет увеличить долю золота в своём инвестиционном портфеле на ближайшие 1–1,5 года. Причём, можно сэкономить на комиссиях, если брать драгметалл в виде акций биржевых фондов.

Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды, но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус, — предупредил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый интересный способ получения пассивного дохода — покупка акций и облигаций на фондовом рынке, но есть и более прибыльные варианты. Об этом NEWS.ru заявил основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. По словам эксперта, покупая облигации федерального займа (ОФЗ), можно получить доходность 5–6% годовых, а если облигации крупнейших российских компаний, то 6–8% годовых.