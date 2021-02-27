Уоррен Баффет рассказал о «правильных» инвестициях

https://static.news.ru/photo/2130fc32-7982-11eb-886d-96000091f725_660.jpg Уоррен Баффет Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Американский миллиардер Уоррен Баффет дал советы розничным инвесторам. По его словам, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий».

Советы содержатся в его ежегодном послании, которое распространила холдинговая компания Berkshire Hathaway.

Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов, — подчеркнул миллиардер.

Он также назвал нынешнее время не самым подходящим для облигаций и спрогнозировал «безрадостное будущее» для тех, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начинающим инвесторам важно не совершать ошибок. Об этом заявил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак. По его словам, не следует забирать из портфеля больше, чем удалось заработать, и не надо складывать все средства в одну корзину. Инфляционные издержки будут всегда, поэтому защищать свой пассивный доход следует, переводя часть средств в доллары США, евро и другие выгодные валюты, подчеркнул эксперт.