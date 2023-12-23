Валиева объяснила, почему на ЧР в Челябинске завоевала бронзу Валиева призналась в проблемах с весом и ростом на чемпионате России

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы Камила Валиева

Чемпионка Европы Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России — 2024. В разговоре с NEWS.ru она призналась, что испытывает трудности с антропометрическими показателями, поэтому смогла завоевать только бронзу.

Это мой четвертый ЧР. Второй в Челябинске. Много флешбэков. Если сравнивать первый старт в Казани сейчас — это чуть меньше чем полшага вперед. На данный момент все, что смогла, все сделала. Это было не очень, к сожалению, есть свои трудности — и рост, и вес. Иногда вес не сильно мешает, но на данный момент это давило на меня. При этом я рада, что собралась, что что-то смогла сделать, себя показать. В короткой все было хорошо, насколько это было возможно, — передает слова Валиевой корреспондент NEWS.ru.

Валиева в Челябинске заняла третье место, уступив Аделии Петросян и Софье Муравьевой. Чемпионат России проходит с 21 по 24 декабря.

Валиева не исполнила тройной аксель — самый сложный элемент, который возможен у девушек в короткой программе. В олимпийский сезон у Камилы получался этот прыжок. Фигуристка поздравила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьеву, которой удался этот элемент, и выразила уверенность, что исполнять тройной аксель хотят все присутствующие на пресс-конференции, включая ее саму и ее сокомандницу Аделию Петросян.