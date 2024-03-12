Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру Туктамышева назвала допуск россиян на турниры одним из условий возвращения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью NEWS.ru заявила, что пока не думала о следующем сезоне и возобновлении соревновательной карьеры. Фигуристка добавила, что на ее решение будут влиять несколько факторов, в том числе допуск россиян на международные соревнования.

Не могу сказать, что только это будет влиять, но это важная составляющая, — рассказала Туктамышева.

Как добавила фигуристка, ей приятно, что болельщики ждут ее на соревнованиях. Фанаты готовят специальные плакаты с надписями «Лиза, не уходи» и «Лиза, вернись», которые показывают после прокатов спортсменки в рамках показательных выступлений.

Меня это точно растрогало, это было безумно приятно. Не скажу, что я прослезилась, меня сложно вывести на эмоции. Но это было очень приятно, очень трогательно. Меня даже порадовало, наверное, что меня ждут. Спасибо, — прокомментировала ситуацию Туктамышева.

Елизавета Туктамышева объявила о соревновательной паузе в октябре 2023 года и сосредоточилась на выступлениях в шоу и внеледовых активностях. Последним официальным турниром Туктамышевой стал финал Гран-при-2023, где фигуристка заняла третье место.

В сезоне-2023/24 Елизавета принимала участие в шоу-соревнованиях — чемпионате России по прыжкам и турнире по показательным программам «Русский вызов», а также в Кубке Первого канала в роли капитана «красной» команды. Она призвала фанатов не расстраиваться из-за паузы в ее карьере.