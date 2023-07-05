«Роман будет первым»: Навка оценила шансы возвращения Костомарова в спорт Олимпийский чемпион по фигурному катанию восстанавливается после ампутации конечностей

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях третье за восемь дней видео тренировки с протезами. В новом ролике спортсмен показал, как проходит его восстановление после ампутации конечностей. Последние новости о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду, мнение Татьяны Навки и Светланы Журовой о его шансах на возвращение в спорт — в материале NEWS.ru.

Что показано в новом видео

На свежей видеозаписи Роман Костомаров выполняет физические упражнения на протезах. На этот раз — идет по беговой дорожке, а также качает бицепсы, мышцы бедер и пресс. Подпись к новому ролику — эмоциональная: «Преодоление всего. Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни...»

К предыдущему посту, где 46-летний спортсмен делал выпады ногами и поднимался по лестнице, подпись была более оптимистичная и направленная в будущее: «Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!»

Навка поддержала Костомарова

Бывший партнер Костомарова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью NEWS.ru призналась, что мечтает снова увидеть Романа на льду.

«Вся страна рада и гордится Романом Костомаровым, мы все следим за его успехами и восстановлением. Я, как и в принципе все любители фигурного катания и фанаты, мечтаем снова увидеть его на льду, хочется верить, что так все и будет. Со стороны кажется, что раз Роман может ходить и тренироваться, то сможет делать и все остальное. Здесь все будет зависеть от него самого», — рассказала Навка.

Она добавила, что вопрос возвращения фигуриста на лед очень сложный. Когда это произойдет, нельзя спрогнозировать из-за большого количества нюансов.

«Я даже не знаю, есть ли в мире прецеденты, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям. Возможно, Костомаров будет первым. По крайней мере, я в это безумно верю и в Романе никогда не сомневалась», — добавила олимпийская чемпионка.

Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Жулин не сомневается в возвращении Костомарова на лед

Заслуженный тренер России Александр Жулин, работавший с Костомаровым, тоже высказался о возвращении Романа на лед. В комментарии ТАСС он заявил, что это «однозначно произойдет», а Костомаров является его героем.

Ранее спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но кататься на коньках ему придется учиться заново.

В Госдуме ждут Костомарова в большом спорте

Роман Костомаров сможет вернуться в большой спорт даже после ампутации стоп, выразила уверенность в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула, что сейчас существует большой ассортимент протезов для спортсменов. Она допустила, что для фигуриста разработают индивидуальные медицинские изделия.

«Возможно, российские специалисты придумают специальные коньки, чтобы позволить Роману выступать в фигурном катании. Понятно, что он сможет демонстрировать не все элементы и не будет выступать как раньше. Возможно, это будет что-то инновационное, потому что у нас есть ряд протезов для кибератлетики и другое оборудование, чтобы люди чувствовали себя полноценно. Я допускаю, что наши ученые придумают что-то специально для Романа», — сказала Журова.

Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Костомаров мог бы участвовать в Паралимпийских играх

По мнению Журовой, Костомаров мог бы участвовать в Паралимпийских играх. Он находится в отличной физической форме, что позволит принять участие в том виде спорта, в котором он захочет, отметила депутат.

«Я как-то пыталась в интернете найти видео, как люди с протезами катаются на коньках. Если Роман захочет снова участвовать в соревнованиях, встает вопрос, какой уровень катания от него потребуется. Допускаю, что ему захочется себя попробовать в каком-то другом виде спорта, потому что вижу — он в хорошей спортивной форме», — рассказала Журова.

Она добавила, что люди с такими травмами, как у Костомарова, могут успешно выступать. Это не раз доказывали наши паралимпийцы.

Как долго Костомаров будет привыкать к протезам

По словам директора Центра медицинской реабилитации, травматолога-ортопеда Константина Тернового, временные протезы, которые сделали Костомарову, отлично ему подошли.

«Раз он уже тренируется в протезах, то однозначно к ним привыкает. Срок привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. Временные протезы могут стоять до четырех месяцев. Процесс реабилитации запущен. Раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше чем через месяц обсуждать, привыкли ли конечности Костомарова к протезам, бессмысленно», — рассказал Терновой.

Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Как Костомаров попал в больницу

В новогодние праздники, после нескольких выступлений с шоу «Волшебник в стране Оз», Костомаров почувствовал себя плохо. 10 января его госпитализировали с диагнозом «пневмония» в больницу в Коммунарке. Позже его состояние ухудшилось, начался некроз тканей.

В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. По данным СМИ, в конце того же месяца он перенес инсульт. В марте Костомарову ампутировали кисти рук. Вскоре врачам удалось стабилизировать состояние Романа, он пошел на поправку и начал говорить. 8 мая фигурист впервые вышел на связь с поклонниками после тяжелой болезни.

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