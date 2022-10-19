«Прогресса не вижу»: Губерниев покритиковал Загитову за «Ледниковый период» Губерниев раcкритиковал Загитову за работу ведущей на шоу «Ледниковый период»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью Metaratings.ru подверг критике работу фигуристки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Журналист невысоко оценил прогресс олимпийской чемпионки-2018.

Насколько я знаю, Алина Загитова уже год с кем-то занимается — не знаю, кто это. У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то ее либо недостаточно, либо это просто не ее, — сказал Губерниев.

Он добавил, что Загитова — талантливая девочка, но ей трудно дается работа ведущей, и прогресса не видно.

В августе Губерниев высказался о том, чего не хватает Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист тогда сказал, что ей нужно сильно прибавлять в профессии. Фигуристка заявила, что взять интервью у Путина является ее мечтой.

В конце мая Загитова получила премию MarSpo в номинации «Спортсмен нового поколения», после чего произнесла речь со сцены. Она заявила, что знает, как сделать российский спорт сильнее и лучше. Фигуристка отметила, что сначала хочет внести свой вклад в развитие спорта в качестве журналиста, а затем попробует стать спортивным функционером.