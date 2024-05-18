Откровенные фото, конфликты с Тутберидзе: как живет сейчас Алина Загитова

Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алина Загитова на Олимпийских играх 2018 года

18 мая олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполняется 22 года. Уже к 16 годам она оформила неофициальный Большой шлем в фигурном катании, выиграв все крупные титулы в спорте. Как Алина стала самой титулованной фигуристкой в России и чем она сейчас занимается — в материале NEWS.ru.

Какой могла быть, но не стала Загитова

Будущая олимпийская чемпионка родилась в столице Удмуртии Ижевске, начала заниматься фигурным катанием в городе Алметьевске в Республике Татарстан, куда семья Загитовых переехала ради работы отца. Спустя два года мать Алины решила отдать дочь на художественную гимнастику для улучшения растяжки.

Когда будущей фигуристке начали ставить гимнастическую программу, у нее возникли вопросы. Она спросила маму, зачем это нужно.

«Она отвечает, что мы бросили фигурное катание. Я после этого сильно расплакалась. В итоге мама меня еще раз повела на фигурное катание», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

В общей сложности Алина пыталась бросить фигурное катание семь раз, но всякий раз возвращалась.

Какие конфликты были у Загитовой с Тутберидзе

В 2015 году фигуристка переехала в Москву и попала в группу Этери Тутберидзе. Алине, которой тогда было всего 12 лет, было непросто работать с новым специалистом. Столичные нагрузки сильно отличались от тех, что были в Ижевске или Альметьевске. Этери называла юную ученицу ленивой, хотя фигуристка выжимала из себя максимум.

Несмотря ни на что, прогресс у Загитовой был — у нее начали получаться прыжки в три оборота. На одном из таких элементов Алина сломала запястье. С этой травмой фигуристка отправилась выступать на юношеские соревнования, где повредила еще и ногу. Пришлось вернуться в Ижевск для восстановления — спортсменке одновременно наложили два гипса.

«Прошло время. Гипс сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: „Я вас выгоняю“. Конечно, я расстроилась», — вспоминала Алина в интервью «7 Дней».

На какое-то время Загитова перешла к другому тренеру — Анне Царевой. Но вскоре Тутберидзе решила дать фигуристке второй шанс.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Алина Загитова и Этери Тутберидзе

Какие титулы заработала Загитова в России

Дальше прогресс пошел быстрее — Алина дебютировала на юниорских соревнованиях в сезоне-2016/17, выиграв все турниры, включая чемпионат мира. Кроме этого, Загитова несколько раз устанавливала мировые рекорды по баллам в короткой, произвольной и по сумме двух программ. На взрослом чемпионате России Алина стала второй, уступив Евгении Медведевой, но опередив ее по оценке за технику.

В следующем сезоне Алина практически повторила все свои достижения — стала победительницей двух взрослых этапов Гран-при, выиграла чемпионаты России и Европы, а также взяла серебро в командном олимпийском турнире и золото в личном одиночном разряде. Загитова и Медведева в произвольной программе на Играх в Пхенчхане набрали одинаковую сумму баллов, но за счет короткой 15-летняя фигуристка победила более опытную коллегу.

Единственное, что не получилось тогда у Алины, — победить на чемпионате мира. После первого дня соревнований Загитова шла второй, уступив итальянке Каролине Костнер. С произвольной программой фигуристка не справилась — сказались напряжение после удачного сезона и начавшийся переходный возраст. В итоге Алина финишировала пятой.

После олимпийского года результаты пошли на спад. Загитова нестабильно выступала в сезоне-2018/19: на чемпионате страны осталась лишь пятой, отобралась на чемпионат Европы, где проиграла Софье Самодуровой. Соперницы уже освоили более сильный технический контент, чем был у Загитовой: еще одна ученица Тутберидзе — Элизабет Турсынбаева из Казахстана — впервые в истории чемпионатов мира исполнила четверной сальхов.

Но именно на чемпионате мира — 2019 в Японии Загитова показала свое лучшее выступление, успешно исполнив обе программы. Золото в Сайтаме позволило спортсменке получить все самые значимые титулы в фигурном катании и оформить неофициальный Большой шлем. До Алины такое удавалось только южнокорейской олимпийской чемпионке Е На Ким.

В 2020 году Загитова выступила лишь на двух этапах Гран-при, заняв там вторые места, а также в финале серии, где стала последней. И это был финальный турнир в карьере олимпийской чемпионки — официально Алина о завершении карьеры не объявляла.

Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/Global Look Press Алина Загитова на выступлении в Японии

Как отменили «правило Загитовой»

Из-за Алины Загитовой изменили правила фигурного катания. До 2018 года спортсменам разрешалось исполнять все прыжковые элементы во второй части программы — это давало бонус в 10 процентов к базовой стоимости.

Загитова, которая делала три прыжка в короткой и семь прыжков в произвольной, получала благодаря этому намного больше баллов, чем остальные фигуристки. На Олимпиаде-2018 она победила не только за счет сложного каскада тройной лутц + тройной риттбергер, но и благодаря исполнению всех прыжковых элементов во второй части программ.

На данный момент только один прыжок в короткой и три в произвольной могут обеспечить надбавку в 10 процентов от базовой стоимости элемента. А первые призывы ограничить количество таких прыжков появились как раз в сезоне-2017/18, когда Загитова лидировала практически на всех стартах и была единственной одиночницей, ставившей прыжки во вторую половину обеих программ.

Почему Загитова конфликтовала с Медведевой

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева проиграла Загитовой. После этого Евгения покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Одной из причин стала обида Медведевой на Тутберидзе.

«Неужели вы не могли удержать Загитову еще на один год в юниорах?» — спрашивала Евгения у тренера. Болельщики в тот момент были уверены, что между фигуристками возник конфликт.

Подтверждений разногласиям не было, а спортсменки пытались сделать вид, что с их взаимоотношениями все в порядке. В декабре 2019 года танцорша Бетина Попова выложила в социальных сетях фотографию, на которой Медведева делает фотографию на телефон Загитовой с букетом цветов. Это было накануне показательных выступлений на чемпионате России в Саранске.

Единственным явно напряженным моментом стала пресс-конференция по итогам первого Кубка Первого канала в 2021 году. Турнир завершился победой команды «Красная машина» Алины Загитовой. Команда Евгении Медведевой «Время первых» получила приз зрительских симпатий.

Двукратная чемпионка мира Медведева осталась недовольна. На пресс-конференции она заявила, что на турнире нет проигравших. Загитова не согласилась с коллегой.

Загитова: Сегодня все-таки есть победитель.

Медведева: И там и там.

Загитова: И это «Красная машина». Ну все-таки кубок у нас.

Медведева: Поздравляем.

Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Евгения Медведева и Алина Загитова

Алину критиковали за оговорки

После приостановки карьеры Загитова решила получить высшее образование и стала студенткой очного отделения Института государственной службы и управления в Академии при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Через год Алина также поступила в Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на заочное отделение бакалавриата на платной основе.

Загитова признавалась, что после сдачи выпускных экзаменов думала, куда бы еще поступить. И выбор пал на журналистику — сейчас Алина учится на направлении «Продюсирование и культурная политика».

«Захотелось пойти на журналиста. Потому что теперь моя жизнь связана не только со спортом, но и с телевидением тоже, и это очень интересно», — говорила фигуристка в интервью «7 Дней».

Загитова применяла свои навыки на практике в телепроекте «Ледниковый период» — Алина два сезона была ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой. А во время Олимпиады-2022 спортсменка работала корреспондентом в Пекине. Сейчас Загитова регулярно записывает влоги с фигуристами во время соревнований.

За деятельность на телевидении Алину постоянно критикуют. Три года подряд ее признавали лучшей телеведущей по версии газеты «Комсомольская правда», однако негативные комментарии, касающиеся навыков фигуристки, не переставали появляться.

Например, фигуристка оговорилась во время съемок репортажа о новом Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево. Загитова разговаривала с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вместо слова «благодарность» произнесла «благодарство». А однажды, записывая «видеокружок» в Telegram, Алина вместо «самими собой» сказала «самими сабими».

На это фигуристка отреагировала иронично — отметила, что родом из Ижевска и что у нее «удмуртская речь».

«Так сошлись звезды, что я родилась не в Москве. Поэтому, возможно, у меня где‑то это проскакивает. Напоследок хочу сказать: „Главное — оставаться самими сабими“», — произнесла Загитова на видео, опубликованном в Telegram‑канале фигуристки.

По ходу хоккейного турнира Sochi Hockey Open в Сочи Загитова произнесла фразу, ставшую настоящим мемом. В этот момент Алина отвечала на вопрос, смотрит ли она хоккейные матчи.

«Ну конечно. Это... Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала местного хоккейного клуба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова

Чем сейчас занимается Загитова

Кроме телевизионной работы, Алина также участвует в некоторых шоу Татьяны Навки. Также фигуристка выступает в традиционном турне своего тренера Этери Тутберидзе.

14 февраля 2023 года Загитова выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве в необычной роли — спела на сцене вместе с исполнительницей Zivert. Многие болельщики тогда утверждали, что Алина поет под собственную фонограмму.

Загитова часто участвует в различных фотосессиях, делясь достаточно откровенными фотографиями в своих социальных сетях. Кроме этого, спортсменка снималась для обложек таких глянцевых изданий, как Cosmopolitan Russia, Voice и Tatler.

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