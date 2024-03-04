«В тот момент я сдалась»: что Валиева сказала о допинге, ошибках и будущем

Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева стала главной звездой документального фильма, снятого японской телерадиокомпанией NHK. В центре сюжета — жизнь спортсменки до и после скандала, разразившегося на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Валиева вместе с тренером Этери Тутберидзе рассказывают о положительной допинг-пробе и об отстранении сборной России от соревнований. Подробности — в материале NEWS.ru.

О чем фильм японских журналистов

Фильм NHK называется «Девушка по имени Отчаяние. Исповедь российской фигуристки Валиевой». Спортсменка достаточно откровенно рассказала о допинговом скандале, сложных тренировках, переходном возрасте и выступлении на Олимпиаде.

В репортаже NHK также появилась Тутберидзе. Она улыбнулась японским журналистам, после чего пошла на лед заниматься с фигуристами. В это время над тройным акселем работала чемпионка России — 2023 Софья Акатьева, пропустившая весь текущий сезон из-за травмы. На видео показано, как Тутберидзе крикнула спортсменке, что останавливаться нельзя, после чего добавила: «А потом меня в Японии извергом сделают».

Кроме этого, в фильме рассказывается об Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые вместе с Валиевой тренировались у Тутберидзе. Японские журналисты уделили в репортаже две минуты петербургской фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая приостановила карьеру в октябре прошлого года.

Съемки начались летом прошлого года, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не вынес обвинительный вердикт по делу Валиевой. Журналисты закончили работу над фильмом во время чемпионата России в Челябинске.

Фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press Камила Валиева

Валиева следовала антидопинговым правилам

Главная тема фильма — допинговый скандал на Олимпиаде-2022. Валиева участвовала и в командном турнире, и в личном. В первом она показала едва ли не лучшие прокаты за всю карьеру, была уверена в себе и много улыбалась. Впоследствии выяснилось, что в ее допинг-пробе, взятой на чемпионате России — 2022, было найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиеву сначала отстранили от участия в Олимпиаде, но затем ей разрешили состязаться в личном турнире. Фигуристка лидировала после короткой программы и неидеального проката, но в произвольной не смогла настроить себя и в итоге заняла только четвертое место.

«Со своей стороны я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим все-таки курсы РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, то место, ради которого ты так долго работал и так долго об этом мечтал. Приехала и, к сожалению, получила другие эмоции и другое отношение», — прокомментировала Валиева ситуацию с допингом.

Тутберидзе отрицает, что кто-то из персонала мог дать спортсменке допинг. По словам тренера, это было не нужно, так как в фигурном катании речь идет не о том, кто пробежит быстрее или прыгнет выше.

«Она везде на всех стартах — и до, и после — была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей... Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше, нужен рывок. Нет, у нас этого нет», — сказала Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Этери Тутберидзе

Почему Валиева не справилась с эмоциями на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине внимание публики к Валиевой повысилось после того, как СМИ сообщили о ее положительной допинг-пробе. Если до новостей о найденном триметазидине на тренировках практически не было прессы, то впоследствии практически вся арена была заполнена фотографами.

«До этого не было особо фотографов, а тут вся арена тренировочная — все вокруг с фотоаппаратами, все фотографируют, особенно фотографируют и выкладывают сразу же то, как ты упал», — отметила Валиева.

Фигуристка не справилась с произвольной программой не только по этой причине. Валиева подчеркнула, что могла откататься с меньшим количеством ошибок, не прыгая все запланированные элементы ультра-си. Фигуристка побоялась получить негативную реакцию от тренеров, пошла исполнять все намеченные прыжки и не смогла чисто выполнить свою программу.

«Я вышла на раскатку и поняла, что все. Если я понимала, что я не делаю сальхов, я не делаю аксель, тем более я не сделала тулуп... Надо было оставить этот тулуп и не пытаться дальше делать этот то ли двойной, то ли тройной сальхов и пойти уже дальше кататься с тройными прыжками. Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему я не пошла на все прыжки. Наверное, в тот момент я и сдалась», — объяснила Валиева.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Валиева испытывает трудности из-за переходного возраста

Валиева рассказала, как ей трудно дается переходный возраст и соответствующие изменения антропометрических показателей. Фигуристка отметила, что она старается делать на тренировках все возможное, но не может выполнять тот же объем работы, что год или два назад.

«С каждым годом становится только тяжелее. И прыгать столько, сколько я прыгала в олимпийский сезон и предолимпийский сезон, я чисто физически не могу. Да, мне сейчас безумно сложно физически. Я далеко не в хорошей форме», — сказала Валиева.

Тутберидзе заявила, что фигуристке нужно прийти в форму, тренироваться столько же, сколько она делала это раньше, и не обращать внимание на проблемы переходного возраста.

«Давайте я вам врать не буду. Первое — она должна подсушиться. И это она должна сделать сама. И второе — тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», — объяснила Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Тутберидзе готова делиться опытом

Валиева и Тутберидзе рассказали не только о допинговом скандале, но и об отстранении сборной России от выступлений на международном уровне. Тренер говорила о том, что готова к коммуникации с иностранными спортсменами и верит в то, что когда-то Россия вернется к нормальному графику соревнований.

«А я не закрывала двери. <...> Я уверена, рано или поздно нас должны выпустить. Я уже до этого говорила: не хочу жаловаться на судьбу. Мы не закрывались ни для кого, мы можем поделиться тем, что у нас есть — немного, но есть», — сказала Тутберидзе.

Валиева вспомнила о том, что еще в сезоне-2021/22 российские спортсмены могли принимать участие под своим флагом на всех турнирах, кроме Олимпийских игр и чемпионата мира. Фигуристка посетовала на то, что атлеты не могут повлиять на решение об отстранении от состязаний.

«Мы понимаем, что в позапрошлом году мы выступали везде под российским флагом и слышали гимн Российской Федерации на пьедестале. Но при этом на Олимпийских играх мы выступали под нейтральным. И довольно смешанные чувства... Это обидно, но как спортсмены мы не можем повлиять на ситуацию, которая происходит вне катка», — сказала Валиева.

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press Этери Тутберидзе и Камила Валиева на ОИ-2022

Вероятно, по этой причине в фильме была приведена цитата Туктамышевой, которая прошлой осенью объявила о приостановке карьеры. Фигуристка завоевала все возможные титулы, кроме золотой медали Олимпиады. Туктамышева открыто говорила о том, что ей не хватает мотивации, чтобы выступать только на российских стартах.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают к международным стартам. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты, это все очень помогает. Но спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций», — сказала чемпионка мира.

Валиева хочет завоевать олимпийское золото

Когда японские журналисты снимали фильм, Валиева продолжала тренироваться и восстанавливать моральную, а также физическую форму. Фигуристка мечтала воплотить разные образы на льду и чувствовала в себе силы это сделать. Она хотела получить олимпийское золото — исправить то, что произошло в Пекине.

«Конечно же, по спортивным достижениям — стараться быть так же на высоте, так же хорошо выступать и выигрывать соревнования. Олимпийское золото, конечно же, хочется получить и завоевать тоже», — сказала Валиева.

На данный момент Валиева не принимает участие в соревнованиях, так как CAS дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка появилась на публике на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Изначально она должна была стать послом турнира, но из-за дисквалификации приняла участие в церемонии открытия в качестве почетного гостя. Фигуристка находилась на трибуне для ВИП-гостей рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Камила Валиева

Валиева объявила на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, что примет участие в шоу в КНР.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно», — рассказала фигуристка в рамках сессии «Гордость нации».

Читайте также:

Валиева рассказала о своем отношении к антидопинговым правилам

Что сейчас с Камилой Валиевой: чем занимается, последние новости о ней

Жила в приюте, уехала в США, воспитала Валиеву: тяжелая судьба Тутберидзе

Фото с Путиным, запись песни: как живет Валиева после дисквалификации