«Это чересчур»: Фетисов о дебюте Загитовой в боксе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Фигуристка Алина Загитова во время мастер-класса по боксу на Дне московского спорта в «Лужниках»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о дебюте российской фигуристки Алины Загитовой в боксе, сообщает Sport24. По словам специалиста, он не против выступления профессиональных спортсменов в непрофильных для себя видах, однако это не должно выглядеть комично.

Если это помогает популяризовать спорт и здоровый образ жизни, почему нет. Фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Для девочек такие выступления — это «ту мач». Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью, — заявил Фетисов.

25 июня Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Мероприятие прошло в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

В рамках этой же тренировки другая российская фигуристка Анна Щербакова провела батл по брейк-дансу против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски.