«Без россиян проще побеждать»: почему ISU продлил отстранение фигуристов Международный союз конькобежцев терпит миллионные убытки, но единогласно голосует за недопуск российских фигуристов

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Алина Загитова

На июньском конгрессе Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов. Федерация, в которую входят фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт, обещала вынести окончательное решение осенью. NEWS.ru расскажет, какие проблемы могут ждать ISU, если российские спортсмены не вернутся на международные соревнования.

Сколько денег потерял ISU из-за санкций в отношении России

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появился финансовый отчет за 2022 год. Согласно этому документу, организации, скорее всего, придется использовать часть средств из резервного фонда, созданного после временного отстранения России.

«Санкции против России и отсутствие российских фигуристов на мероприятиях ISU привели к практически полному отсутствию доходов от рекламы и прав на СМИ из России. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков ($1,11 млн. — NEWS.ru) в финансовом отчете будет отмечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн франков ($2,7 млн. — NEWS.ru) на случай кризисных ситуаций будет частично ликвидирован, чтобы уравновесить это негативное воздействие», — говорится в отчете.

В 2022-м общие убытки ISU выросли до 19 млн франков, хотя в 2021-м они составили всего 250 тысяч. По словам представителей союза, «конфликт между Россией и Украиной и последовавшие санкции против России, введенные ЕС и США, на деятельности ISU скажутся не сильно».

«Бизнес-отношения между ISU и российскими контрагентами, банками и поставщиками услуг весьма незначительны», — отметили в союзе.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Российский конькобежец Руслан Мурашов

Ждет ли ISU банкротство

В 2022-м чистая прибыль ISU составила 35,5 млн франков. Большую часть союз получил от продажи телевизионных прав (19,1 млн) и рекламы (6,1 млн). Представители организации надеются, что до банкротства в ближайшие три-четыре года не дойдет, так как у них остался запас финансовых активов. К концу года этот показатель должен достичь 265,2 млн франков по сравнению с 261,9 млн франков годом ранее.

Помимо этого, ISU продал офисы в Давосе, прибыль от которых (1,1 млн) оставил на случай чрезвычайных ситуаций, сократил расходы на организацию внутренних мероприятий и уволил часть персонала. В офисе союза в Лозанне работают всего 19 сотрудников на полной ставке.

Союз может столкнуться с большими финансовыми трудностями после Олимпиады-2026 в Милане, поэтому уже сейчас готовится к переменам.

«Если мы не изменим тенденцию к снижению телевизионных рейтингов, продление телевизионных контрактов на текущем уровне будет непростой задачей. В то же время поиск новых источников дохода, включая привлечение новых спонсоров, потребует времени и усилий», — сообщается в отчете.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российская фигуристка Камила Валиева

Почему упал интерес к фигурному катанию

ISU не называет убытки телевизионной аудитории, но отмечает в отчете, что после решения двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить карьеру доля японской аудитории снизилась.

«В спортивной индустрии наблюдаются признаки насыщения, усугубляемые растущей конкуренцией со стороны других развлекательных форматов. Расходы на рекламу явно смещаются от телевизионных вещателей к социальным сетям/цифровым технологиям и игровой индустрии. Вышеупомянутые события, к сожалению, также ускорились в Японии. Кроме того, уход из соревновательного катания самого популярного японского фигуриста еще больше усугубил эту проблему», — пишут в отчете.

В Европе ощущается нехватка конкуренции из-за того, что Россия не принимает участия в чемпионате по фигурному катанию. Победительницы 2023 года Луна Хендрикс из Бельгии и Анастасия Губанова из Грузии не привлекли мировую аудиторию и спонсоров так, как это раньше делали воспитанницы российского тренера Этери Тутберидзе.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press Японский фигурист Юдзуру Ханю

Как эксперты комментируют решение ISU

NEWS.ru узнал у серебряного призера Олимпийских игр в парном фигурном катании Александра Энберта, что так мешает ISU отменить решение о недопуске россиян.

«Честно говоря, я не думаю, что ISU принял это решение из-за боязни конкуренции с российскими фигуристами, учитывая, что подобные решения принимают не отдельные федерации, а ISU в целом, там есть члены разных федераций. Конечно, без российских спортсменов проще побеждать, но надеюсь, что там руководствуются желанием развития спорта в целом, — говорит Энберт.

По его мнению, настоящая причина отстранения — политическая, и других веских аргументов найти не получится.

«С точки зрения зрелищности, медийности, коммерции отстранение российских фигуристов никому не идет на пользу. Если искать другие мотивы, то единственный из них — это политический», — поделился мнением экс-спортсмен.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова разделяет точку зрения коллеги. В интервью NEWS.ru она отметила, что в решении ISU «нет ни грамма про спорт, исключительно ситуация на Украине».

«От этого зависит, допустят наших спортсменов или нет. ISU понимает, что теряет деньги, им хотелось бы видеть русских и белорусов. Поэтому они отстраняют на три месяца, чтобы потом подстроиться под изменившуюся ситуацию и поменять решение. Если не изменится, то продлят еще на три месяца. Так и будут давать нам по три месяца», — считает Журова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российская фигуристка Анастасия Мишина

Попадут ли спортсмены из России на соревнования в сезоне-2023/24

В марте этого года Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации для международных федераций по допуску спортсменов из России. Организации летних видов спорта, ведущие подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже, прислушиваются к пунктам из этого списка — спортсмены из РФ смогут выступать лишь в нейтральном статусе.

Зимние федерации пока не торопятся с выводами. Лишь ISU отреагировал на заявление МОК, поэтому отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян до осени. Даже если союз примет решение в пользу участия наших спортсменов, у них могут возникнуть и другие трудности. Например, прием в стране проведения соревнований.

Чемпионат Европы — 2024 по фигурному катанию пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Турнир перенесли из Будапешта, который отказался от его проведения из-за финансовых проблем. Президент союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис уже поддержал решение ISU о продлении санкций в отношении России

«Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта оказалась отстранена. В какой-то степени этот наносит ущерб бюджету ISU, в чем-то падает уровень отдельных дисциплин. Но желания возвращать их нет. Мы очень приветствуем это решение», — сказал чиновник порталу «15 минут».

Фото: SCS/Soenar Chamid/Global Look Press Российский конькобежец Виктор Муштаков

Читайте также:

Мировое фигурное катание деградирует: почему там так плохо без России

Дочь Тутберидзе и сын Смолкина ушли в сборную Грузии: почему это случилось

Костомаров обратился к россиянам. Что с ним сейчас, он выздоравливает?

Потерявший ногу спортсмен — Костомарову: «Первые два года на протезе — ад»