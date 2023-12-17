Авербух рассказал о возвращении Костомарова на лед Авербух: Костомаров сам принял решение о возвращении на лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух заявил, что фигурист Роман Костомаров сам принял решение вернуться на лед, передает корреспондент NEWS.ru с юбилейного шоу Авербуха. По его словам, еще летом во время обсуждения номера для жены Романа Оксаны Домниной фигурист выразил желание вновь встать на коньки.

Этот номер родился летом во время наших гастролей в Сочи, я приехал к Роме с Оксаной Домниной домой. Рома сам инициировал, чтобы возвращали Оксану на лед. Оксане было важно услышать это от Романа. Мы сели вместе. Я предложил идею, что Оксана расскажет, что происходило с ней. А Максим Шабалин будет таким ангелом, который приходит к ней. Оксана предложила эту интересную музыку. Рома сказал: «Ну а я? Я что, просто поеду?» — рассказал Авебрух.

Он добавил, что во время гастролей Роман выходил на лед без коньков, а сейчас было продолжение истории.

Как Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше. Это продолжение истории. Сегодня впервые Рома вышел к Оксане на коньках, — добавил Авербух.

Ранее в интервью NEWS.ru Авербух анонсировал возвращение Костомарова на лед в рамках своего шоу. 11 декабря Костомаров впервые прокатился на коньках после ампутации и протезирования. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.