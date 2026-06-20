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20 июня 2026 в 10:00

День медработника — 2026: бесплатные открытки с пожеланиями к празднику

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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21 июня 2026 года в России отмечают День медицинского работника. Этот праздник посвящен всем, кто выбрал одну из самых гуманных и сложных профессий — лечить, спасать, дарить надежду. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, лаборанты — каждый день они стоят на страже нашего здоровья, порой забывая о собственном. Скажем им спасибо, пусть даже короткими, но искренними словами. Поздравьте родных и близких бесплатными открытками к Дню медицинского работника.

День медработника — 2026: бесплатные открытки с пожеланиями к празднику День медработника — 2026: бесплатные открытки с пожеланиями к празднику Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Скачайте бесплатные картинки ко Дню медицинского работника Скачайте бесплатные картинки ко Дню медицинского работника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скачать

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания День медицинского работника — 2026: бесплатные открытки, поздравления в прозе, короткие пожелания Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Один раз в году мы особенно громко говорим «спасибо» тем, кто ежедневно рискует собой ради нашего здоровья. Скачайте бесплатные картинки к Дню медицинского работника и отправьте друзьям и тем, кого особенно хочется поблагодарить, в Макс, ВК, ОК или Telegram.

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Оксана Головина
О. Головина
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