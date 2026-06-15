Приснился друг: к чему это на самом деле и чего ждать от будущего

Приснился друг: к чему это на самом деле и чего ждать от будущего

Когда во сне появляется лицо приятеля, трактовки этого могут быть самыми неожиданными. Сонники сходятся во мнении, что увидеть друга — преимущественно хороший знак, сулящий получение радостных известий от близких людей. Однако значение сильно зависит от деталей: вашего пола, внешности товарища и ваших действий.

К чему снится друг мужчине

Сновидцу такой сюжет часто сулит успехи в карьере или учебе, возможность проявить себя перед руководством. Если мужчина одинок, сон может предсказать возобновление старых любовных связей. Семейному мужчине друг снится к финансовой поддержке от родных. А вот обнимать приятеля во сне — к получению моральной поддержки или материальной помощи в трудную минуту.

К чему снится друг женщине

Для молодой девушки такой сон предвещает новое знакомство, которое может перерасти в роман. Замужнюю женщину видение друга во сне предупреждает о возможных конфликтах на почве ревности — стоит сдерживать эмоции и не делать поспешных выводов. Если снится лучший друг, незамужняя девушка может готовиться к скорому замужеству, причем избранником окажется давний знакомый.

К чему снится друг женщине Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снится бывший друг

Отдельно стоит разобрать сюжеты с бывшим другом. Если вам приснился человек, с которым вы больше не общаетесь, это сигнал о внутренней неудовлетворенности. Сонник Лоффа уточняет: примирение с бывшим другом во сне не означает готовности восстановить отношения наяву, это лишь говорит о том, что в душе остались нерешенные вопросы, связанные с прошлым.

Видеть плачущего бывшего приятеля — к расставанию с кем-то из нынешнего окружения.

Смеющийся друг — к хорошим новостям.

Для женщины целоваться с бывшим другом — к скорой разлуке или конфликту.

Другие сюжеты и их толкования

Радостный, улыбающийся товарищ во сне пророчит светлое будущее и исполнение планов.

Если друг печален или болен, возможно, именно ему вскоре потребуется ваша помощь.

Ссора или драка с приятелем в сновидениях, как ни странно, часто оборачивается исполнением надежд наяву.

Объятия с другом означают крепкую дружбу и поддержку.

Если во сне вы покидаете друга, это может сулить реальный разрыв связей и поиск новых впечатлений.

Таким образом, сон о друге — это повод присмотреться к окружению и прислушаться к собственным подавленным чувствам.

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