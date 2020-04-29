Зоопарки Берлина стали доступны для посещения с некоторыми ограничениями

https://static.news.ru/photo/755335b2-89ac-11ea-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/GlobalLookPress

Берлинский зоопарк Tierpark Berlin-Friedrichsfelde и зоологический сад в районе Тиргартен (Zoo Berlin) стали доступны для посещения, но с некоторыми ограничениями.

Билеты в зоопарки можно купить только в онлайн-кассах. Льготные билеты пока продавать не будут из-за сложностей с проверкой документов, сообщает ТАСС.

Кроме того, в зоопарках введены ограничения на количество посетителей. Зоологический сад могут посетить в день не более двух тысяч человек, а зоопарк во Фридрихсфельде — не более трёх тысяч посетителей.

Запрещены групповые посещения, находиться вместе могут не более двух человек, за исключением семей, проживающих совместно.

Также запрещено употребление еды на территории зоопарка и кормление животных. Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Детские площадки будут закрыты для посещения. Некоторые залы также будут закрыты.

Ранее NEWS.ru писал, что в зоопарке немецкого города Ноймюнстер из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса некоторых животных могут начать усыплять и скармливать другим. Как сообщила директор зоопарка Вирена Каспари, животным нужно много корма, но из-за коронавируса администрация не может себе позволить закупку такого количества еды.