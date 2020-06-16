Знаменитый рыжий кот Боб скончался в возрасте 14 лет

https://static.news.ru/photo/61fd5602-b006-11ea-b51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Уличный кот по кличке Боб»/kinopoisk.ru

15 июня в Великобритании скончался знаменитый рыжий кот, прославивший себя и своего владельца благодаря книге «Уличный кот по кличке Боб» и одноименному фильму. Животному было около 14 лет.

Об этом сообщается на посвящённой коту странице в Facebook. Хозяин Боба Джеймс Боуэн был уличным музыкантом и страдал от наркотической зависимости, пока не обзавёлся питомцем. Боуэн стал выступать на улицах вместе с Бобом и таким образом прославился сначала в стране, а потом и во всём мире.

В 2012 году британское издательство Hodder & Stoughton выпустило книгу про музыканта и его рыжего друга. Затем вышли ещё два литературных произведения — «Мир глазами кота Боба» и «Подарок от кота Боба». Книги перевели на более чем 40 языков, их тираж превысил 8 млн экземпляров. В 2016 году вышел фильм «Кот по имени Боб», где знаменитый представитель семейства кошачьих сыграл сам себя, а роль хозяина исполнил Люк Трэдуэй. Сам Джеймс Боуэн также получил камео в фильме. В 2017 году на экраны вышел сиквел, где главную роль также исполнил Боб.

Боб спас мне жизнь. Вот и всё. Он дарил мне нечто большее, чем дружбу. С ним я нашёл направление и цель в жизни, которых ранее не имел... Другого такого кота никогда не будет, — написал скорбящий хозяин.

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