Знакомый Сафронова из Чехии отверг работу на спецслужбы республики

https://static.news.ru/photo/6cbf0aca-c818-11ea-af7e-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Знакомый обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова —35-летний гражданин Чехии Мартин Лариш — не сотрудничал со спецслужбами республики. Об этом заявил сам житель европейской страны.

Это полный бред. Дезинформационный вброс, — рассказал мужчина в беседе с BBC.

По его словам, с Сафроновым они действительно познакомились в 2012 году, как писали СМИ. В то время Лариш работал в РФ корреспондентом газеты чешской Lidové noviny (с 2010-го по 2012-й).

Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы, — вспоминает Мартин.

Он добавил, что в профессиональном плане они общались с фигурантом уголовного дела только как коллеги, обсуждали политику, экономику, вопросы безопасности и другие темы. Лариш отметил, что новость об аресте Сафронова повергла его в шок. По его мнению, подозреваемый в госизмене не имел и не мог иметь доступа к секретным данным, так как работал корреспондентом, «потому что в журналистике с секретными материалами не работают».

Кто бы её ему выдал и зачем? Если бы это вообще случилось, тогда должен быть задержан тот, кто ему секрет передал, — подчеркнул Лариш.

У самого Мартина, как он заверил, доступа к секретной информации никогда не было и нет, а Сафронова преследуют из-за его статей в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». Гражданин Чехии добавил, что прекрасно знает о нарушениях права человека в РФ, об отношении «режима» к свободе слова и СМИ, поэтому больше не будет ничего комментировать, иначе его слова «перекрутят» и навредят Сафронову.

Ранее Московский городской суд изменил постановление Лефортовского суда по делу советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Из документов убрали упоминание о сотрудничестве обвиняемого со спецслужбами Чехии. В тексте говорилось, что Сафронов длительное время контактировал с сотрудником иностранной разведки. Защитник обвиняемого, Иван Павлов, заявил, что суд первой инстанции не имел никаких данных для такого утверждения, писал NEWS.ru.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.