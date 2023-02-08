В США раскрыли тайные мотивы Норвегии в подрыве «Северных потоков» Журналист из США Херш: Норвегия могла участвовать в подрыве «Северных потоков» из-за влияния Пентагона

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Норвегия могла участвовать в диверсии на «Северных потоках» из-за влияния Пентагона, который увеличил присутствие в скандинавской стране на фоне кризиса отношений между Западом и Востоком. В расследовании о причастности США к взрывам на газопроводах журналист подчеркнул, что норвежская сторона также могла быть заинтересована в продаже собственного СПГ.

[Пентагон создал в Норвегии] высокооплачиваемые рабочие места и контракты, несмотря на некоторые местные противоречия, инвестировав сотни миллионов долларов в модернизацию и расширение объектов американского флота и военно-воздушных сил на территории Норвегии, — пишет Херш.

Он отметил со ссылкой на анонимный источник, что Вашингтон мог доверить Осло сохранение миссии в секрете. По словам Херша, генсек НАТО Йенс Столтенберг — норвежец и убежденный антикоммунист, который «сотрудничал с американским разведывательным сообществом со времен войны во Вьетнаме». Журналист назвал его «перчаткой, которая подходит американской руке».

Они ненавидели русских, а норвежский флот был полон превосходных моряков и водолазов, которые имели многолетний опыт высокорентабельной глубоководной разведки нефти и газа. Им также можно было доверить сохранение миссии в секрете. Возможно, у норвежцев были свои интересы. Разрушение «Северного потока» позволило бы Норвегии продавать в Европу значительно больше собственного природного газа, — приводит слова информатора Херш.

Журналист сообщил, что водолазы ВМС США заложили взрывчатое устройство под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» летом 2022 года под прикрытием учений НАТО. По его словам, три месяца спустя разведывательный самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй и активировал взрывчатку.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не стал комментировать расследование американского журналиста и заявил, что он не располагает какими-либо данными о том, кто мог подорвать «Северные потоки». Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в свою очередь назвал расследование «совершенной ложью и полной фикцией».