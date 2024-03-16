Журналист одним вопросом об Украине поставил Запад в тупик RS: Украина должна начать мирные переговоры с Россией для избежания краха

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Западным странам необходимо подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Коннор Эколс. В своей статье задал западным политикам вопрос: готовы ли они к неожиданным изменениям в зоне боевых действий, если это грозит крахом украинской армии? Как отметил Эколс, если Киев вовремя не начнет переговоры, то на Украине может случиться полный коллапс.

Вопрос, с которым столкнулись западные лидеры, прост: вы готовы сделать ставку на неожиданное изменение ситуации на поле боя, даже если это грозит крахом украинской армии и, следовательно, Украины как государства? Если нет, то тогда, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся плохая ситуация не стала еще хуже, — заявил Эколс.

Журналист считает, что победа ВСУ в конфликте с Россией невозможна из-за существующих на Украине военных и политических проблем. В частности, по его словам, речь идет о политических распрях внутри страны, отсутствии помощи со стороны США и нехватке вооружений. Эколс также добавил, что Россия производит больше боеприпасов, чем страны НАТО могут поставить Украине, что дает ВС РФ значительное преимущество.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан ранее заявил, что КНР готова предоставить все необходимое для проведения переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Китай продолжит работу в направлении политического решения конфликта.