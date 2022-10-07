Жителя Нидерландов арестовали за нарушение антироссийских санкций

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Национальный полицейский корпус (Нидерланды)

В Нидерландах правоохранители арестовали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении антироссийских санкций. Мужчина занимался поставкой чипов, которые могли быть использованы для производства в области вооружений. Об аресте сообщили представители голландской финансовой прокуратуры, передает Reuters.

Подозреваемый среди прочего поставлял микрочипы юридическим лицам и компаниям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства оружия, — говорят следователи.

Задержание произошло на востоке Нидерландов. Силовики также изъяли доказательства противозаконной деятельности мужчины, в частности документацию.

Подозреваемый утверждает, что поставки шли не в Россию, а на территорию другой страны. По словам следователей, задержанный «сознательно делает вид», что обвинения неправомерны.

Личность задержанного и детали ареста не раскрываются.

Накануне Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.