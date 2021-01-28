Жительница Великобритании пережила расстройство обоняния после COVID-19

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В Великобритании женщина заметила у себя расстройство обоняния, которое развилось у неё после перенесённого COVID-19. Так, из-за болезни почти любые запахи кажутся ей отвратительными.

Женщина заболела COVID-19 в марте 2020 года и на два месяца потеряла обоняние. Через какое-то время оно вернулось, но оказалось совсем другим. Сейчас любые привычные запахи вызывают у женщины рвотный позыв, передаёт BBC News.

Проблемы с обонянием не проходят уже семь месяцев. Из-за них женщина вынуждена питаться только хлебом и сыром — данные продукты по запаху кажутся ей нейтральными.

По состоянию на 29 января в России зафиксировано 3 813 048 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 19 238 человек. При этом общее число смертей составляет 72 185 человек, сегодня зафиксировано 534 случая смерти.

В активной фазе болезни находится 485 401 человек, из них 2300 в критическом состоянии. От заболевания излечились 3 255 462 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что пациенты, заражённые британским штаммом коронавируса, реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании.