Жители Украины атаковали закрытый из-за пандемии рынок

Жителям города Каменское в Днепропетровской области не понравилось решение властей о закрытии местного рынка в связи с карантином. Они попытались силой добиться возобновления его работы.
Десятки человек собрались на территории рынка и отказывались её покидать, несмотря на требования охраны. По словам участников акции, власти закрыли рынок без предупреждения. Покупатели были недовольным тем, что лишились возможности приобретать продукты, а продавцы остались без заработка, хотя заплатили полагающийся налог в размере тысячи гривен.
В итоге горожанам пришлось покинуть рынок. Агрессивно настроенных охрана выводила силой,
Ранее NEWS.ru писал, что число безработных на Украине превысило 426 тысяч человек. Примерно треть из них лишились заработка в период карантина, который был введён в стране 12 марта.
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