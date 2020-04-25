Жители Украины атаковали закрытый из-за пандемии рынок

https://static.news.ru/photo/ba2f4e7a-86fd-11ea-a28d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителям города Каменское в Днепропетровской области не понравилось решение властей о закрытии местного рынка в связи с карантином. Они попытались силой добиться возобновления его работы.

Десятки человек собрались на территории рынка и отказывались её покидать, несмотря на требования охраны. По словам участников акции, власти закрыли рынок без предупреждения. Покупатели были недовольным тем, что лишились возможности приобретать продукты, а продавцы остались без заработка, хотя заплатили полагающийся налог в размере тысячи гривен.

В итоге горожанам пришлось покинуть рынок. Агрессивно настроенных охрана выводила силой, сообщает «Обозреватель».

Ранее NEWS.ru писал, что число безработных на Украине превысило 426 тысяч человек. Примерно треть из них лишились заработка в период карантина, который был введён в стране 12 марта.