Жители украинского села отказались сносить памятник советскому солдату Жители села Пушкино на западе Украины отказались сносить памятник солдату СССР

Фото: Стрингер/РИА Новости

Во время демонтажа последних фигур открытого в 1970 году Монумента славы Советской армии во Львове

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату, говорится в заявлении организации «Декоммунизация. Украина» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Председатель населенного пункта Степан Ковач подчеркнул, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении».

В «Декоммунизация. Украина» назвали данное решение «суперкринжовой новостью». Представители организации посоветовали СБУ «провести профилактический разговор со старостой села и руководством общины».

Ранее староста села Смыков во Львовской области Украины не позволил снести памятник советскому солдату, встав на его защиту. Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик уточнил, что мужчина взобрался на монумент и плакал, и этот поступок заставил отступить полицию и местных чиновников. Памятник пока не снесли, однако намерения администрации остаются прежними, заключил Радик.

До этого жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины также выступили против демонтажа советских памятников. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, у которого, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».