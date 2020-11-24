Жители Одессы устроили скандал из-за русского языка

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На территории Одессы пассажиры одного из городских трамваев устроили скандал, в основу которого лёг вопрос об использовании русского языка. Видеозапись конфликта позднее появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как пожилая одесситка предъявляет претензии женщине, которая едет с ней в одном трамвае. Суть претензий заключается в том, что попутчица возмущённой украинки говорит на русском языке. Оскорблённая таким поведением женщина требует, чтобы вторая участница конфликта перешла на украинский. Однако в ответ на это звучит отказ, после чего пассажирка начинает желать своей русскоговорящей попутчице смерти и осыпать её оскорблениями.

Затем к зачинщице ссоры подходит мужчина. Он говорит, что является сотрудником полиции.

В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти! — цитирует мужчину РИА Новости, ссылаясь на информацию одесского Telegram-канала.

Полицейскому одесситка также начинает хамить. Отмечается, что среди пассажиров её сторонников не нашлось. В процессе конфликта одна из оказавшихся в трамвае женщин предлагает выбросить грубиянку из транспорта, а ехавший вместе с ними мужчина посоветовал конфликтной даме «не гавкать».

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова. Политик предложил Киеву отказаться от южных областей в пользу России, поскольку в Одессе хотят снести памятник Екатерине II. Соловьёв предложил выкупить Одессу у Украины.