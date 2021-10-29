В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза

После публикации в немецком журнале Der Spiegel о позиции Варшавы по штрафам, наложенным на неё Европейским судом, его читатели в Интернете предложили исключить Польшу из состава ЕС. Такую реакцию вызвали слова генерального прокурора этой страны о том, что Варшава не обязана выплачивать штрафы, назначенные ей за промедление в прекращении работы дисциплинарной палаты.

Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения — как некоторые уже упоминали здесь — кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него, — написал один из пользователей.

Другой читатель выразил мнение, что Польше вообще нет места в «европейской семье народов».

Польше нет места в Евросоюзе — пора этой стране покинуть ЕС, — говорится в комментарии.

Поводом для подобных высказываний послужило заявление министра юстиции Польши, генерального прокурора Збигнева Зебро о том, что Варшава не обязана выплачивать штрафы за «незаконные наказания».

Ранее суд ЕС потребовал от официальных властей государства прекращения работы дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, несёт угрозу независимости и беспристрастности судей. После этого Варшаву обязали выплачивать €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии в виде штрафа за невыполнение решения суда. В самой Польше этот шаг назвали «узурпацией и шантажом». Ещё один штраф стране, в размере €500 тысяч, был назначен за эксплуатацию шахты «Туров».