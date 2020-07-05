Житель Украины поджёг пятиэтажку после ссоры с женой

https://static.news.ru/photo/4ddc4f48-bed4-11ea-89c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kherson.net.ua

Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в украинском городе Новая Каховка Херсонской области. Здание поджёг один из жильцов.

Мужчина поссорился с женой и устроил пожар в своей квартире, передаёт «Униан». Пламя перекинулась на шиферную крышу и распространилось по всему дому.

Инцидент произошёл примерно в 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Букина. В настоящий момент на месте работают пожарные, жильцы дома стоят рядом. Информации о пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.