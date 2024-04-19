Житель Нидерландов поставил рекорд по продолжительности COVID-19 DailyStar: житель Нидерландов проболел COVID-19 рекордные 613 дней

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Пенсионер из Нидерландов поставил рекорд по продолжительности коронавирусной инфекции, 72-летний мужчина боролся с COVID-19 на протяжении 613 дней, сообщает издание DailyStar. Он скончался в возрасте 72 лет, так и не излечившись. Вирус в организме этого мужчины мутировал более 50 раз, уточняет со ссылкой на ученых британское издание.

Ученые пришли к выводу, что люди со слабой иммунной системой считаются идеальными инкубаторами для новых штаммов коронавируса. В публикации издания говорится, что здоровые пациенты полностью избавляются от вируса в течение следующих дней или недель, однако у людей со слабым иммунитетом могут развиться инфекции с длительной репликацией и эволюцией вируса.

Ранее главный медицинский сотрудник австралийского штата Квинсленд доктор Джон Джеррард заявил, что термин «затяжной COVID-19» вводит людей в заблуждение. По его словам, исследование показало, что симптомы коронавирусной инфекции не отличаются от длительных эффектов других респираторных заболеваний.

Исследование специалистов Института показателей и оценки здоровья США ранее выявило, что распространение COVID-19 привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. Ученые заявили, что времена пандемии стали переломными после десятилетий, когда фиксировался рост продолжительности жизни людей.