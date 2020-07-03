Жена президента Украины излечилась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/414e9b4e-bd41-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Елена и Владимир Зеленские Фото: olenazelenska_official/instagram.com

Жена президента Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы.

Чувствует себя хорошо. Счастлива снова быть с семьёй, — сообщили порталу nv.ua в офисе украинского лидера.

Там уточнили, что победив COVID-19, Елена Зеленская нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии, но будет проходить его дома.

Президент Украины, комментируя выздоровление супруги, подчеркнул, что вечером 3 июля семья соберётся за столом.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи выявили у Елены Зеленской коронавирус. Она изолировалась от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.

Тесты самого главы государства на COVID-19 оказались отрицательными. Однако, несмотря на это, Владимир Зеленский ограничил встречи и ушёл на частичный карантин, писал NEWS.ru.