Зеленского назвали «говоруном» после слов о невозможности РФ продолжать СВО Военэксперт Дандыкин: у России достаточно сил для продолжения СВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У России достаточно сил, чтобы продолжать специальную военную операцию, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт назвал президента Украины Владимира Зеленского «говоруном» после его заявления об отсутствии у РФ ресурсов для продолжения боевых действий.

Мы за сутки уничтожили восемь самолетов ВСУ. Это показатель. Зеленский много чего говорит. Он говорун по специальности. Почему нет сил? Силы есть, просто надо думать, куда чего направить. Главное — беречь людей, по-другому нельзя, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, Зеленский зачастую делает противоречивые заявления, в том числе о переговорах или ресурсах России и Украины. Так, напомнил капитан, украинский лидер говорил, что ПВО не сдерживает атаки ВС РФ.

Зеленский часто говорит противоречащие заявления, в частности о переговорах и что им чего-то не хватает, а в России это есть. Он говорит, что ПВО не сдерживает российские атаки. Сейчас он это говорит. Он не легитимный и говорит все что угодно, — добавил Дандыкин.

Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что слова Зеленского о начале переговоров с Россией противоречат его же правилам и законам. Он также сравнил утверждения главы Украины с попыткой ухватиться за воздух перед выборами президента в США.