Зеленский заявил о создании флота морских дронов Зеленский: Украина создала в акватории Черного моря флот морских дронов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина создала в акватории Черного моря флот морских дронов, заявил президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к участникам заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. По его словам, это первый в мире подобный флот на территории этого моря.

Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот, — сказал Зеленский.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что зима одинакова для всех воюющих сторон, однако у российской армии может быть преимущество перед Вооруженными силами Украины в технике и обеспечении. Он выразил уверенность, что ВС РФ готовы к холодам, тогда как украинцам придется повозиться с западной техникой, которая рассчитана на немного другие погодные условия.

Военный эксперт подчеркнул, что зимой все солдаты мерзнут одинаково и украинские военные по физическому состоянию мало чем отличаются от российских. Однако с украинской стороны все будет зависеть, как их обеспечит НАТО.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что новый этап конфликта на Украине выглядит все более опасным для Киева. Издание отмечает, что Киев из-за затянувшихся споров о поставке вооружений потерял драгоценное время и оказался в невыгодном положении, а Москва наращивает производство оружия и готова к затяжным боям.