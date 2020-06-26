Зеленский заявил, что вернёт Крым Украине

https://static.news.ru/photo/2261c0c4-b7c1-11ea-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский верит в то, что Крым и его жители вернутся в состав Украины.

Об этом он сказал активисту Эдему Бекирову, который в аэропорту Херсона подарил ему крымско-татарский флаг (его день отмечается 26 июня), передаёт «Интерфакс-Украина».

Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим, — заверил его Зеленский.

26 июня экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко выразил мнение, что сейчас у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России привели к тому, что Москва больше не способна финансировать Крым. По его словам, в этот период международная солидарность может укрепиться, что также вынудит РФ «уйти из Крыма».

Ранее NEWS.ru писал о том, что о возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи, заявил сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что страна потеряла полуостров навсегда. Так политик отреагировал на слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об «уникальной возможности» вернуть территорию себе.