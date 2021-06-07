Зеленский назвал Чернобыль «мощным магнитом» для туризма

https://static.news.ru/photo/55fab98a-c770-11eb-9826-96000091f725_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для украинского и мирового туризма. Зону отчуждения необходимо превратить в зону возрождения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Экология», передаёт ТАСС.

Глава государства отметил, что по его инициативе началась работа по ревитализации зоны отчуждения. Кроме того, на Украине утвердили программу развития Чернобыльской зоны на три года.

Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения, — подчеркнул Зеленский.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке радиационному загрязнению подверглась территория в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет добиваться включения Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом написал министр культуры страны Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.