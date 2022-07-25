Зеленский уволил еще одного чиновника Зеленский подписал указ об увольнении первого замсекретаря СНБО Демченко

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко, говорится в тексте указа главы государства, опубликованного на сайте его офиса. Что стало причиной увольнения чиновника и кто займет его место, не уточняется.

Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — отмечается в тексте указа.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Свое решение он объяснил большим количеством уголовных дел о госизмене в отношении сотрудников ведомств, которые возглавляли данные чиновники.

Позже указы утвердили в Верховной раде. В офисе президента подчеркнули, что речь идет об отстранении от обязанностей, но не об увольнении. Чиновники могут быть уволены после служебных проверок.

Позже стало известно, что Венедиктова в ближайшие дни займет дипломатический пост.