https://static.news.ru/photo/c4ae26d4-606d-11ea-9523-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский разобрал на примере вечеринки стремление Украины вступить в ЕС.

В этот момент другие люди стоят снаружи, дёргают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щёлку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они всё ещё стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась, — заявил президент, упомянув выход Великобритании из объединения.

В январе 2020 года Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС — это отличный момент для вступления Украины в объединение. Он также выразил надежду на то, что страны союза взглянут на Киев как на равного и мощного партнёра.

Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждёт Украину. Люди на самом деле не верят словам. Вернее так: они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия, — цитирует Зеленского The Guardian .

NEWS.ru информировал ранее, что офис украинского лидера назвал сроки реализации реформы по децентрализации. Власти Украины планируют её к осени 2020 года.