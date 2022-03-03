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Зеленский сообщил о блокировке всех крупных городов Украины

15:27, 01 марта 2022
Зеленский сообщил о блокировке всех крупных городов Украины Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Все крупные города Украины заблокированы, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к Европарламенту, пишет РИА Новости. Выступление прошло по видеосвязи на внеочередной сессии Европарламента, посвящённой обстановке на Украине.

Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны, — сказал он.

Ранее главы восьми стран Восточной Европы призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали: Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония. Они призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам президент РФ Владимир Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

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